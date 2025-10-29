Вылов рыбы в России заметно просел

Глава Росрыболовства Шестаков: Вылов рыбы в России упал на 4 % с начала года

С начала 2025 года суммарные объемы вылова рыбы в России сократились на 4 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном падении добычи заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит ТАСС.

С января российским рыбакам удалось выловить в общей сложности свыше 4 миллионов тонн рыбы. В оставшуюся часть года они могут поймать еще порядка 700 тысяч тонн. В результате совокупный вылов рыбы в России по итогам 2025-го достигнет примерно 4,7 миллиона тонн, ожидает Шестаков.

Этого объема, заверил руководитель ведомства, должно хватить для удовлетворения как внутреннего, так и внешнего рынка. В то же время вылов некоторых популярных у россиян видов рыбы в этом году заметно просядет. Речь идет, в частности, о добыче трески в Баренцевом море и сардины иваси на Дальнем Востоке, резюмировал Шестаков.

Негативная динамика также фиксируется в сегменте лососевых. Улов этого вида рыбы в разгар путины к середине августа оказался меньше первоначального прогноза, отмечали ранее в Росрыбловстве. К этому времени рыбакам удалось поймать порядка 300 тысяч тонн лососевых. В других отраслевых организациях, в свою очередь, предупреждали россиян о грядущем подорожании горбуши, семги, нерки и других видов лососевых.

Региональным рыбакам, отмечали аналитики, придется поднимать отпускные цены в том числе из-за роста издержек в связи с изменениями условий промысла рыбы. Они должны будут платить за свои участки, заключать соглашения о социально-экономическом развитии региона, в котором работают, а также строить необходимые инфраструктурные объекты и принимать меры по защите от браконьеров. Все это в конечном счете может привести к закрытию ряда отраслевых предприятий на Камчатке, на которую приходится 80 процентов вылова, констатировал глава местной Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын.