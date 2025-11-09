Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 9 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Россияне взломали главный мессенджер ВСУ

Российские хакеры взломали главный мессенджер ВСУ Sonata
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thx4Stock team / Shutterstock / Fotodom  

Российские хакеры взломали главный мессенджер, которым пользуются военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), под названием Sonata. Об этом в Telegram сообщает Mash.

«Теперь враги не смогут докладывать оперативную обстановку и передавать данные о перемещениях подразделений», — подчеркивает Mash.

По данным издания, мессенджер, который не проработал и месяца, взламывали хакеры из организаций PalachPro и Eye Of Sauron. Программное обеспечение для ВСУ разработала украинская компания Dolya Communication Systems, являющаяся партнером американской корпорации Motorola Solutions.

6 ноября стало известно, что командирам ВСУ поступил приказ распространить среди личного состава индивидуальные QR-коды для активации Sonata.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России

    Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре

    Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА ВСУ

    В Кремле назвали российские прорывные технологии мирового уровня

    В РФС назвали неадекватными запрашиваемые Аргентиной средства за матч с Россией

    Песков рассказал о проведении ядерных испытаний России

    Украину начали готовить к диктатуре после Зеленского

    В Кремле раскрыли реакцию России на нарушение запрета по ядерным испытаниям

    Володин поделился секретом долголетия

    Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости