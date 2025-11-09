Силовые структуры
18:56, 9 ноября 2025Силовые структуры

У пенсионерки похитили более 27,8 миллиона рублей

Мошенники похитили более 27,8 миллиона рублей у пенсионерки в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

У московской пенсионерки мошенники похитили более 27,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как сообщает прокуратура, она дала свои паспортные данные мнимому сотруднику сервисной службы, после чего лжесиловик стал запугивать ее уголовной ответственностью», — передает агентство.

Таким образом злоумышленники под предлогом перерасчета оплаты услуг связи в Москве выманили у пожилой женщины наличные деньги и купленное по их требованию золото. Кроме того, жертва по наущению преступников продала квартиру.

Ранее во Владимирской области 84-летняя женщина обманула мошенников почти на 2 миллиона рублей.

