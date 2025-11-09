У пенсионерки похитили более 27,8 миллиона рублей

Мошенники похитили более 27,8 миллиона рублей у пенсионерки в Москве

У московской пенсионерки мошенники похитили более 27,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как сообщает прокуратура, она дала свои паспортные данные мнимому сотруднику сервисной службы, после чего лжесиловик стал запугивать ее уголовной ответственностью», — передает агентство.

Таким образом злоумышленники под предлогом перерасчета оплаты услуг связи в Москве выманили у пожилой женщины наличные деньги и купленное по их требованию золото. Кроме того, жертва по наущению преступников продала квартиру.

Ранее во Владимирской области 84-летняя женщина обманула мошенников почти на 2 миллиона рублей.