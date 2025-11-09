Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 9 ноября 2025Бывший СССР

Украину начали готовить к диктатуре после Зеленского

РИА Новости: Украину начали готовить к военной диктатуре после ухода Зеленского
Андрей Шеньшаков

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украину начали готовить к построению военной диктатуры, которая наступит после ухода Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник издания обратил внимание на публикацию в украинских СМИ старых интервью матери Зеленского о том, что ее сын любит «мясорубки».

«У каждого украинца образуется четкая логическая связь с ситуацией на Украине, это не случайность», — сообщил он.

По его словам, скорее всего кому-то дана команда уничтожить репутацию «просроченного президента Украины» для подготовки нового амбициозного лидера. «Это будет кто-то из военных, который построит выгодную Западу военную диктатуру», — добавил инсайдер.

Ранее стало известно, что в сети всплыло старое интервью матери президента Украины Владимира Зеленского Ольги, в котором женщина вспоминает о его любви играть со старой советской мясорубкой.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России

    Минобороны сообщило о сбитии четырех БПЛА ВСУ

    В Кремле назвали российские прорывные технологии мирового уровня

    В РФС назвали неадекватными запрашиваемые Аргентиной средства за матч с Россией

    Песков рассказал о проведении ядерных испытаний России

    Украину начали готовить к диктатуре после Зеленского

    В Кремле раскрыли реакцию России на нарушение запрета по ядерным испытаниям

    Володин поделился секретом долголетия

    Раскрыто состояние пострадавших в смертельном ДТП на Крымском мосту

    Раскрыто отношение москвичей к новогоднему оформлению столицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости