РИА Новости: Украину начали готовить к военной диктатуре после ухода Зеленского

Украину начали готовить к построению военной диктатуры, которая наступит после ухода Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник издания обратил внимание на публикацию в украинских СМИ старых интервью матери Зеленского о том, что ее сын любит «мясорубки».

«У каждого украинца образуется четкая логическая связь с ситуацией на Украине, это не случайность», — сообщил он.

По его словам, скорее всего кому-то дана команда уничтожить репутацию «просроченного президента Украины» для подготовки нового амбициозного лидера. «Это будет кто-то из военных, который построит выгодную Западу военную диктатуру», — добавил инсайдер.

Ранее стало известно, что в сети всплыло старое интервью матери президента Украины Владимира Зеленского Ольги, в котором женщина вспоминает о его любви играть со старой советской мясорубкой.