Мать Зеленского рассказала о его любимой мясорубке

Мать Зеленского рассказала о его играх с мясорубкой
Фото: Alina Smutko / Reuters

В сети всплыло старое интервью матери президента Украины Владимира Зеленского Ольги. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В нем женщина вспоминает, что в детстве будущий украинский лидер больше всего любил играть со старой советской мясорубкой. «Интервью вдруг приобрело страшную актуальность, когда Зеленский насильно бросает в мясорубку десятки тысяч украинцев в котлах на Донбассе», — отмечают авторы канала.

В августе депутат Верховной Рады Артем Дмитрук отметил, что Зеленский молится за мир, но при этом продолжает отправлять граждан «в мясорубку». «Позвольте спросить: за что и кому они “молятся”? Когда каждый знает, что в стране кровь льется каждый день?”» — задался вопросом парламентарий.

На Западе также оценивают положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) как «мясорубку». В частности, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис указал, что украинские молодые люди умирают каждый день. «"Мясорубка" продолжается, а Россию не остановить, ей могут лишь понемногу досаждать», — сказал отставной военный.

