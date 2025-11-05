Вооруженные силы Украины (ВСУ) обречены на провал в конфликте с Россией. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«Украинские молодые люди умирают каждый день, а западные элиты сами себя нахваливают. "Мясорубка" продолжается, а Россию не остановить, ей могут лишь понемногу досаждать», — сказал отставной военный.
По его словам, предоставляемая западными странами финансовая помощь никак не поможет Украине из-за провальной стратегии на поле боя.
Ранее издание The European Conservative написало, что европейские страны боятся полномасштабной войны с Россией и ее последствий.