На Западе высказались о «мясорубке» для ВСУ

Подполковник Дэвис: мясорубка для ВСУ продолжается

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обречены на провал в конфликте с Россией. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Украинские молодые люди умирают каждый день, а западные элиты сами себя нахваливают. "Мясорубка" продолжается, а Россию не остановить, ей могут лишь понемногу досаждать», — сказал отставной военный.

По его словам, предоставляемая западными странами финансовая помощь никак не поможет Украине из-за провальной стратегии на поле боя.

Ранее издание The European Conservative написало, что европейские страны боятся полномасштабной войны с Россией и ее последствий.