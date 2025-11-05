Мир
19:56, 5 ноября 2025Мир

На Западе высказались о «мясорубке» для ВСУ

Подполковник Дэвис: мясорубка для ВСУ продолжается
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обречены на провал в конфликте с Россией. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Украинские молодые люди умирают каждый день, а западные элиты сами себя нахваливают. "Мясорубка" продолжается, а Россию не остановить, ей могут лишь понемногу досаждать», — сказал отставной военный.

По его словам, предоставляемая западными странами финансовая помощь никак не поможет Украине из-за провальной стратегии на поле боя.

Ранее издание The European Conservative написало, что европейские страны боятся полномасштабной войны с Россией и ее последствий.

Свежая Россия
    Обсудить
