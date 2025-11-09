В Афганистане женщинам без паранджи запретили посещать больницы

Khaama press: Талибы запретили женщинам без паранджи посещать госучреждения

В Герате талибы запретили женщинам без паранджи посещать больницы и другие государственные учреждения. Об этом сообщило агентство Khaama press.

«На прошлой неделе местные органы власти, включая Департамент по поощрению добродетели и предотвращению порока и офис губернатора провинции, дали указание больницам и сервисным центрам обеспечить обязательное ношение паранджи всеми женщинами — сотрудниками и посетителями», — говорится в публикации.

Отмечается, что также водителям запрещено перевозить женщин без паранджи. В случае выявления таких фактов, автомобилистов привлекут к ответственности, говорится в публикации.

