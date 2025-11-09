Мир
В МИД России заговорили об ответе на визовые ограничения ЕС

Захарова: Ответ на визовые ограничения ЕС россиянам примут с учетом интересов РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Ответные меры на визовые ограничения Евросоюза (ЕС) для россиян будут принимать с учетом интересов РФ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД страны Мария Захарова в эфире программы «Право знать» на ТВЦ.

«Ответные меры будут, с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», — сказала дипломат.

Ранее Захарова выразила мнение, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ, которые ранее приезжали в европейские страны с деньгами, сравнимо с самоубийством для ЕС. Она указала на растущие расходы Европы из-за содержания нелегальных мигрантов и поддержки Украины.

