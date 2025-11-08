Мир
00:00, 9 ноября 2025Мир

Захарова назвала самоубийством одно решение Евросоюза по России

Захарова: ЕС доводит себя до самоубийства отменой мультивиз для граждан РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, ранее приезжавшим в страны Евросоюза (ЕС) с деньгами, — это доведение Европы до самоубийства с учетом ее огромных расходов на мигрантов и Украину. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

Так, дипломат указала на то, что европейским налогоплательщикам уже приходится тратиться на содержание нелегальных мигрантов. Также есть риск роста расходов Европы на поддержку действующей украинской власти.

«И к этому всему еще лишить себя туристов, приезжающих из России, которые приезжали по документам, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза», — возмутилась Захарова.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября шенгенские мультивизы будут доступны только для отдельных категорий граждан России, но они не связаны с туризмом.

До этого Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. В заявлении ЕК было сказано, что эта мера позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.

Свежая Россия
