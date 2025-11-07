Путешествия
Названы не попавшие под ограничения выдачи шенгенских мультивиз россияне

РСТ: С 8 ноября мультивизы в Европу будут только для отдельных категорий
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

С 8 ноября шенгенские мультивизы будут доступны только для отдельных категорий граждан России, однако они не связаны с туризмом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. В заявлении говорится, что эта мера позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.

«На сегодня уже выданные мультивизы будут продолжают действовать, хотя дано право их сокращать. С 8 ноября мультивизы будут только для отдельных категорий. Действовать это будет в отношении родственников резидентов, моряков, водителей. То есть в большинстве своем это категории граждан, не связанные с туризмом. Остальным на каждую поездку нужно будет получать разовую шенгенскую визу», — прокомментировал Барзыкин.

Он добавил, что на сегодня поток российских туристов в Европу небольшой, почти в 10 раз меньше доковидного периода. По его словам, этому препятствуют сложная транспортная логистика, отсутствие прямого авиасообщения и недоступность российских платежных систем. Поэтому интерес посещать часто Европу сохранится для тех, у кого есть особый к этому интерес, для остальных россиян предоставлен выбор отправляться в те страны, где их ждут, подчеркнул Барзыкин.

Ранее издание Politico сообщало, что Европейский союз намерен прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз. При этом уточнялось, что выдача разрешений на въезд остается национальной компетенцией, в связи с чем Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов.

