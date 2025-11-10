Сегодня, 10 ноября, в нашей стране отмечают День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, или День полиции. В этом году сотрудники МВД отметят его в 63-й раз. «Лента.ру» рассказывает, как появился День полиции, какие традиции есть в этот праздник, а также кто его отмечает.
Дата Дня полиции в 2025 году
День полиции — непереходящая дата, ежегодно этот праздник отмечают в один и тот же день.
отметят День полиции в 2025 году
День полиции: история праздника
История праздника берет свое начало в 1962 году, когда в Советском Союзе указом президиума Верховного совета СССР от 26 октября официально учредили День советской милиции.
Выбор даты — 10 ноября — не был случайным. Именно в этот день в 1917 году, спустя всего три дня после Октябрьской революции, вышло постановление о создании рабочей милиции на добровольных началах.
Но история милиции (ныне — полиции) насчитывает гораздо больше лет. В царской России ведомства внутренних дел были образованы официально в 1802 году, согласно манифесту императора Александра I об учреждении министерств.
Однако сама структура, призванная охранять общественный порядок, была создана на столетие раньше, при императоре Петре I. Еще в XVII веке на Руси появились губные старосты, которых можно назвать предтечами современных участковых.
Полицейские в России
Полицейские — это не только оперативники и следователи. Сотрудников в этом органе правопорядка гораздо больше, и у каждого свои задачи.
Участковые уполномоченные полиции
Это полицейские на местах. Они работают на закрепленных за ними административных участках — например, в определенных районах города или на селе.
Эти сотрудники полиции разбирают бытовые конфликты и жалобы, проверяют лиц, состоящих на учете (например, осужденных условно), контролируют владельцев гражданского оружия, следят за соблюдением правил торговли и общежития, выявляют притоны — всего выполняют более 100 функций, они перечислены в специальных приказах.
Главная задача участкового полицейского — знать обстановку на своей территории, предотвращать возможные правонарушения и оперативно реагировать на жалобы жителей района
Инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН)
Вместе с участковыми работают инспекторы по делам несовершеннолетних: это подразделение так и называется — отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (ОУУП и ПДН).
Его сотрудники специализируются на работе с неблагополучными семьями, контролируют детские сады и школы, следят за порядком в детских учреждениях. Расследованием преступлений ПДН не занимается.
Патрульно-постовая служба полиции (ППСП)
Это сотрудники, которых чаще видно на улицах, особенно в местах большого скопления людей. Они следят за порядком в общественных местах, например, на улицах, в парках, на вокзалах и площадях.
Патрульно-постовые объезжают территорию и, как правило, первыми оказываются на местах преступлений и происшествий, пресекают конфликты и распитие спиртных напитков в неположенных местах, мелкое хулиганство, оказывают первую помощь, задерживают правонарушителей.
Сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ)
Сотрудники ГАИ (раньше служба называлась ГИБДД) отвечают за порядок на дорогах. Они следят за тем, чтобы водители и пешеходы соблюдали правила дорожного движения, регулируют его, оформляют ДТП, ловят нарушителей ПДД и угонщиков.
Следователи
Это «мозговой центр» по раскрытию преступлений. Именно следователи проводят допросы, очные ставки, опознания, собирают и анализируют доказательства.
Оперативники (сотрудники уголовного розыска)
Самые известные и легендарные сотрудники полиции. Их задача — помогать следователям в раскрытии преступлений: искать свидетелей и похищенные вещи, контролировать деятельность криминального элемента, для чего им порой приходится внедряться в преступные группы. Оперативники чаще других задерживают установленных преступников.
Для этого у каждого оперативника есть свои агенты — тщательно законспирированные добровольные помощники, которых порой называют осведомителями.
Оперативники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции
Эти сотрудники борются с преступлениями в сфере экономики и коррупцией. Например, раскрывают эпизоды мошенничества, взяточничества, отмывания денег. Их работа часто связана с проверкой документов юридических лиц и госслужащих.
Эксперты-криминалисты
Криминалисты — специально обученные полицейские, единственная задача которых — обнаруживать и фиксировать следы преступлений: отпечатки пальцев преступников, следы их обуви и орудия преступлений, биологические и с недавних пор цифровые среды. Проводят дактилоскопические, баллистические компьютерные и другие виды экспертиз.
Традиции Дня полиции
Праздничные концерты
Праздничные концерты в честь Дня полиции — одна из самых старых традиций. Первый такой провели в 1966 году, а с 1972 года их в обязательном порядке стали транслировать на телевидении.
За всю историю праздника трансляцию концерта отменяли лишь единожды — в 1982 году, в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева
До 1990-х годов концерт всегда проводился в Большом колонном зале Дома Союзов — главной площадке СССР, а затем в Государственном Кремлевском дворце. Каждый год 10 ноября в нем выступают ведущие артисты страны, а лучшим сотрудникам органов внутренних дел вручают государственные и ведомственные награды.
Парадная форма
В День полиции, как и в любой крупный государственный праздник, сотрудники ведомства надевают парадную форму. Ее комплект варьируется в зависимости от пола, звания и времени года.
Для мужчин
- Китель — однобортный, темно-синего цвета, с кантами по воротнику и обшлагам. Пуговицы золоченые, с изображением официальной эмблемы МВД России.
- Брюки — прямые, темно-синие, с лампасами алого цвета.
- Рубашка — белого цвета, с длинными рукавами. Носится с аксельбантом и галстуком темно-синего или золотистого цвета.
- Фуражка — темно-синяя, с черным козырьком (а для высших чинов — с фигурным узором), алым кантом и золоченым шнуром. Спереди крепится кокарда и эмблема.
- Обувь — черные полусапоги или полуботинки.
- Пальто или куртка-парка — темно-синего цвета, с меховым воротником.
- Кашне белого цвета.
- Утепленные перчатки или рукавицы.
Для женщин
- Китель или жакет — аналогичен мужскому по цвету и отделке.
- Брюки или юбка — прямые брюки с лампасами либо юбка темно-синего цвета.
- Блузка — белого цвета, с длинным или коротким рукавом.
- Головной убор — темно-синяя фуражка либо пилотка с кокардой.
- Аксессуары — галстук, капроновые чулки телесного цвета.
- Обувь — черные туфли-лодочки на каблуке.
- Пальто или куртка-парка — темно-синего цвета, с меховым воротником.
- Кашне белого цвета.
- Утепленные перчатки или рукавицы.
Знаки различия
На парадной форме размещаются все знаки различия, которые позволяют распознать звание и принадлежность сотрудника.
- Погоны — темно-синие, белые, серо-голубые или оливковые, с кантами красного или серо-голубого цветов (в зависимости от службы), с золочеными или зелеными звездами в соответствии со званием.
- Нагрудные знаки — например, знак об окончании учебного заведения, отличительный знак (к примеру, «За отличную службу в МВД»).
- Шевроны — нарукавные знаки, указывающие на принадлежность к конкретному подразделению МВД, МВД по субъекту РФ или федеральному органу.