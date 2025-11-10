День полиции в России 2025: суть, история и традиции праздника

Россияне отмечают День сотрудника органов внутренних дел

Сегодня, 10 ноября, в нашей стране отмечают День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, или День полиции. В этом году сотрудники МВД отметят его в 63-й раз. «Лента.ру» рассказывает, как появился День полиции, какие традиции есть в этот праздник, а также кто его отмечает.

Дата Дня полиции в 2025 году

День полиции — непереходящая дата, ежегодно этот праздник отмечают в один и тот же день.

10 ноября отметят День полиции в 2025 году

День полиции: история праздника

История праздника берет свое начало в 1962 году, когда в Советском Союзе указом президиума Верховного совета СССР от 26 октября официально учредили День советской милиции.

Выбор даты — 10 ноября — не был случайным. Именно в этот день в 1917 году, спустя всего три дня после Октябрьской революции, вышло постановление о создании рабочей милиции на добровольных началах.

Сотрудники отделения уголовного розыска по раскрытию убийств, 1936 год Фото: Public doman / Wikipedia

Но история милиции (ныне — полиции) насчитывает гораздо больше лет. В царской России ведомства внутренних дел были образованы официально в 1802 году, согласно манифесту императора Александра I об учреждении министерств.

Однако сама структура, призванная охранять общественный порядок, была создана на столетие раньше, при императоре Петре I. Еще в XVII веке на Руси появились губные старосты, которых можно назвать предтечами современных участковых.

Полицейские в России

Полицейские — это не только оперативники и следователи. Сотрудников в этом органе правопорядка гораздо больше, и у каждого свои задачи.

Участковые уполномоченные полиции

Это полицейские на местах. Они работают на закрепленных за ними административных участках — например, в определенных районах города или на селе.

Эти сотрудники полиции разбирают бытовые конфликты и жалобы, проверяют лиц, состоящих на учете (например, осужденных условно), контролируют владельцев гражданского оружия, следят за соблюдением правил торговли и общежития, выявляют притоны — всего выполняют более 100 функций, они перечислены в специальных приказах.

Главная задача участкового полицейского — знать обстановку на своей территории, предотвращать возможные правонарушения и оперативно реагировать на жалобы жителей района

Инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН)

Вместе с участковыми работают инспекторы по делам несовершеннолетних: это подразделение так и называется — отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (ОУУП и ПДН).

Его сотрудники специализируются на работе с неблагополучными семьями, контролируют детские сады и школы, следят за порядком в детских учреждениях. Расследованием преступлений ПДН не занимается.

Патрульно-постовая служба полиции (ППСП)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Это сотрудники, которых чаще видно на улицах, особенно в местах большого скопления людей. Они следят за порядком в общественных местах, например, на улицах, в парках, на вокзалах и площадях.

Патрульно-постовые объезжают территорию и, как правило, первыми оказываются на местах преступлений и происшествий, пресекают конфликты и распитие спиртных напитков в неположенных местах, мелкое хулиганство, оказывают первую помощь, задерживают правонарушителей.

Сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ)

Сотрудники ГАИ (раньше служба называлась ГИБДД) отвечают за порядок на дорогах. Они следят за тем, чтобы водители и пешеходы соблюдали правила дорожного движения, регулируют его, оформляют ДТП, ловят нарушителей ПДД и угонщиков.

Следователи

Это «мозговой центр» по раскрытию преступлений. Именно следователи проводят допросы, очные ставки, опознания, собирают и анализируют доказательства.

Оперативники (сотрудники уголовного розыска)

Самые известные и легендарные сотрудники полиции. Их задача — помогать следователям в раскрытии преступлений: искать свидетелей и похищенные вещи, контролировать деятельность криминального элемента, для чего им порой приходится внедряться в преступные группы. Оперативники чаще других задерживают установленных преступников.

Для этого у каждого оперативника есть свои агенты — тщательно законспирированные добровольные помощники, которых порой называют осведомителями.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Оперативники отделов экономической безопасности и противодействия коррупции

Эти сотрудники борются с преступлениями в сфере экономики и коррупцией. Например, раскрывают эпизоды мошенничества, взяточничества, отмывания денег. Их работа часто связана с проверкой документов юридических лиц и госслужащих.

Эксперты-криминалисты

Криминалисты — специально обученные полицейские, единственная задача которых — обнаруживать и фиксировать следы преступлений: отпечатки пальцев преступников, следы их обуви и орудия преступлений, биологические и с недавних пор цифровые среды. Проводят дактилоскопические, баллистические компьютерные и другие виды экспертиз.

Традиции Дня полиции

Праздничные концерты

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Праздничные концерты в честь Дня полиции — одна из самых старых традиций. Первый такой провели в 1966 году, а с 1972 года их в обязательном порядке стали транслировать на телевидении.

За всю историю праздника трансляцию концерта отменяли лишь единожды — в 1982 году, в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева

До 1990-х годов концерт всегда проводился в Большом колонном зале Дома Союзов — главной площадке СССР, а затем в Государственном Кремлевском дворце. Каждый год 10 ноября в нем выступают ведущие артисты страны, а лучшим сотрудникам органов внутренних дел вручают государственные и ведомственные награды.

Парадная форма

В День полиции, как и в любой крупный государственный праздник, сотрудники ведомства надевают парадную форму. Ее комплект варьируется в зависимости от пола, звания и времени года.

Для мужчин

Китель — однобортный, темно-синего цвета, с кантами по воротнику и обшлагам. Пуговицы золоченые, с изображением официальной эмблемы МВД России.

— однобортный, темно-синего цвета, с кантами по воротнику и обшлагам. Пуговицы золоченые, с изображением официальной эмблемы МВД России. Брюки — прямые, темно-синие, с лампасами алого цвета.

— прямые, темно-синие, с лампасами алого цвета. Рубашка — белого цвета, с длинными рукавами. Носится с аксельбантом и галстуком темно-синего или золотистого цвета.

— белого цвета, с длинными рукавами. Носится с и галстуком темно-синего или золотистого цвета. Фуражка — темно-синяя, с черным козырьком (а для высших чинов — с фигурным узором), алым кантом и золоченым шнуром. Спереди крепится кокарда и эмблема.

— темно-синяя, с черным козырьком (а для высших чинов — с фигурным узором), алым кантом и золоченым шнуром. Спереди крепится и эмблема. Обувь — черные полусапоги или полуботинки.

— черные полусапоги или полуботинки. Пальто или куртка-парка — темно-синего цвета, с меховым воротником.

— темно-синего цвета, с меховым воротником. Кашне белого цвета.

Утепленные перчатки или рукавицы.

Для женщин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Китель или жакет — аналогичен мужскому по цвету и отделке.

— аналогичен мужскому по цвету и отделке. Брюки или юбка — прямые брюки с лампасами либо юбка темно-синего цвета.

— прямые брюки с лампасами либо юбка темно-синего цвета. Блузка — белого цвета, с длинным или коротким рукавом.

— белого цвета, с длинным или коротким рукавом. Головной убор — темно-синяя фуражка либо пилотка с кокардой.

— темно-синяя фуражка либо пилотка с кокардой. Аксессуары — галстук, капроновые чулки телесного цвета.

— галстук, капроновые чулки телесного цвета. Обувь — черные туфли-лодочки на каблуке.

— черные туфли-лодочки на каблуке. Пальто или куртка-парка — темно-синего цвета, с меховым воротником.

— темно-синего цвета, с меховым воротником. Кашне белого цвета.

Утепленные перчатки или рукавицы.

Знаки различия

На парадной форме размещаются все знаки различия, которые позволяют распознать звание и принадлежность сотрудника.