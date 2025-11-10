Депутаты объявили о процедуре отставки правительства Украины

Партия Порошенко объявила о начале процедуры отставки правительства Украины

Фракция партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) объявила в Верховной Раде Украины о начале процедуры отставки правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале политсилы.

Депутаты пошли на такой шаг из-за коррупционного скандала, в котором оказался замешан соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич — его считают «кошельком» украинского лидера. «Мы начинаем процедуру отставки "Кабминдича" — непрофессионального и коррумпированного правительства», — заявили в партии. Там призвали обладающих «честью и достоинством» коллег поддержать их инициативу.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.