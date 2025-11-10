Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:07, 10 ноября 2025Бывший СССР

Депутаты объявили о процедуре отставки правительства Украины

Партия Порошенко объявила о начале процедуры отставки правительства Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Фракция партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) объявила в Верховной Раде Украины о начале процедуры отставки правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале политсилы.

Депутаты пошли на такой шаг из-за коррупционного скандала, в котором оказался замешан соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич — его считают «кошельком» украинского лидера. «Мы начинаем процедуру отставки "Кабминдича" — непрофессионального и коррумпированного правительства», — заявили в партии. Там призвали обладающих «честью и достоинством» коллег поддержать их инициативу.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске

    В Белоруссии под запрет попала детская сладость из России

    Двое болельщиков умерли во время итогового турнира ATP в Италии

    Известная актриса описала разницу между жителями России и Европы

    Губернатор объяснил ситуацию с застрявшим у порта Сочи паромом

    Трамп предупредил о грозящей США катастрофе

    В Германии заявили об обрушении линии обороны ВСУ

    В США предупредили Европу о последствиях закупок российской нефти

    Мужчина застрял в пещере и увидел ангелов с демонами

    Экс-министр обороны Словакии потребовал извинений из-за дела о передаче Украине МиГ-29

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости