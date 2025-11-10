Экс-министр обороны Словакии потребовал извинений из-за дела о передаче Украине МиГ-29

Экс-глава МО Словакии Надь ждет извинений из-за дела о передаче Киеву МиГ-29

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь потребовал от действующих властей страны публичных извинений за обвинения в незаконной передаче истребителей МиГ-29 Украине. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Жду от премьера [Роберта] Фицо и от министров [внутренних дел Матуша] Шутай-Эштока и [обороны Роберта] Калиняка, как и от других представителей правительственной коалиции, которые годами ложно и неоднократно обвиняли меня в связи с передачей МиГов в совершении разных преступлений, публичного извинения», — написал Надь.

В марте 2023 года Надь заявил об отправке Вооруженным силам Украины четырех истребителей МиГ-29, после чего Минобороны страны сообщило о передаче Киеву 13 самолетов. Новое правительство Словакии сочло подобные действия актом саботажа и заподозрило Надя в госизмене.