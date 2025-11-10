Россия
18:46, 10 ноября 2025Россия

Минобрнауки ввело новые правила для приема в вузы

«Российская газета»: Минобрнауки обновило правила приема в вузы с 2026 года
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С 2026 года подать документы в российские вузы можно будет только через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» или приемные комиссии высших образовательных учреждений. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на проект Минобрнауки с новыми правилами.

Как отмечается в материале, подача документов через информационные системы вузов приводила к большому количеству технических сбоев.

Кроме того, с 2026 года целевые места вузов будут устанавливаться с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и образовательных программ. В ведомстве изданию разъяснили, что до этого работодатели не могли понять число потенциальных сотрудников, обучающихся по квоте. Теперь же изменения сформируют для них кадровый резерв.

«Российская газета» подчеркивает, что незанятые по целевой квоте места будут распределять по отдельной квоте, под которую попадают участники специальной военной операции.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил ввести обязательную отработку для студентов строительных вузов, обучающихся на бюджетной основе. По его словам, для этого выпускников нужно отправлять в регионы.

