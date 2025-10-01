Российский министр предложил ввести для некоторых выпускников вузов отработку в регионах

Глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил ввести обязательную отработку для студентов строительных вузов, обучающихся на бюджетной основе. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр уточнил, что для этого выпускников нужно отправлять в регионы, признав в то же время, что в стройотрасли почти не осталось госструктур, а в ЖКХ имеющегося резерва может не хватить для обеспечения рабочими местами молодых специалистов.
Файзуллин также вспомнил о собственном опыте работы по распределению в советское время и подчеркнул, что с его точки зрения «бюджетное обучение молодой специалист должен какое-то время отработать».
Глава ведомства упомянул, что такие решения «уже приняты по ряду медицинских специальностей». В начале сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с марта 2026 года трехлетней отработки для выпускников медвузов.
До этого в Минздраве предложили сделать все бюджетные места в таких учебных заведениях целевыми, введя штрафы в трехкратном размере за отказ от отработки.