Российский министр предложил ввести для некоторых выпускников вузов отработку в регионах

Файзуллин: Для учившихся на бюджете в строительных вузах нужно ввести отработку

Глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил ввести обязательную отработку для студентов строительных вузов, обучающихся на бюджетной основе. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр уточнил, что для этого выпускников нужно отправлять в регионы, признав в то же время, что в стройотрасли почти не осталось госструктур, а в ЖКХ имеющегося резерва может не хватить для обеспечения рабочими местами молодых специалистов.

Файзуллин также вспомнил о собственном опыте работы по распределению в советское время и подчеркнул, что с его точки зрения «бюджетное обучение молодой специалист должен какое-то время отработать».

Глава ведомства упомянул, что такие решения «уже приняты по ряду медицинских специальностей». В начале сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с марта 2026 года трехлетней отработки для выпускников медвузов.

До этого в Минздраве предложили сделать все бюджетные места в таких учебных заведениях целевыми, введя штрафы в трехкратном размере за отказ от отработки.