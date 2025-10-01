Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:55, 1 октября 2025Экономика

Российский министр предложил ввести для некоторых выпускников вузов отработку в регионах

Файзуллин: Для учившихся на бюджете в строительных вузах нужно ввести отработку
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил ввести обязательную отработку для студентов строительных вузов, обучающихся на бюджетной основе. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр уточнил, что для этого выпускников нужно отправлять в регионы, признав в то же время, что в стройотрасли почти не осталось госструктур, а в ЖКХ имеющегося резерва может не хватить для обеспечения рабочими местами молодых специалистов.

Файзуллин также вспомнил о собственном опыте работы по распределению в советское время и подчеркнул, что с его точки зрения «бюджетное обучение молодой специалист должен какое-то время отработать».

Глава ведомства упомянул, что такие решения «уже приняты по ряду медицинских специальностей». В начале сентября правительство внесло в Госдуму законопроект о введении с марта 2026 года трехлетней отработки для выпускников медвузов.

До этого в Минздраве предложили сделать все бюджетные места в таких учебных заведениях целевыми, введя штрафы в трехкратном размере за отказ от отработки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон сделал новое заявление о судьбе активов России

    Трубопроводные поставки российского газа в Европу выросли

    Макрон пообещал актуализировать ядерную доктрину Франции

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Найдены останки динозавра возрастом 240 миллионов лет с сохранившейся чешуей

    Тарасова оценила планы Валиевой возобновить спортивную карьеру

    Награжденному медалями бойцу СВО отказали в выплатах из-за паспорта

    Названы главные осенние тренды показов прошедших Недель моды

    Раскрыта возможная причина расправы россиянина над женой и детьми

    Российские подростки толпой набросились и жестоко избили ровесника с эпилепсией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости