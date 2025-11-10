Москвичам пообещали хорошую погоду

Синоптик Позднякова: В Москве сохранится погода теплее климатической нормы

В ближайшие дни жителей Москвы ждет хорошая погода с температурой выше климатической нормы. Об этом «Известиям» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Температура окажется выше климатической нормы примерно на 4-5 градусов: в первые дни недели она составит плюс 4-6 градусов ночью и будет подниматься до плюс 11 градусов днем. Четверг, 13 ноября, может стать самым теплым днем недели благодаря теплому сектору Атлантического циклона.﻿

К концу второй декады ноября ожидается похолодание с ночными температурами около минус 1 градуса и возможным мелким снегом. В дневное время в пятницу, 14 ноября, прогнозируются смешанные осадки в виде дождя с мокрым снегом, температура будет варьироваться от нуля до плюс пяти градусов, ветер ожидается северо-западный.﻿

Тем временем жители Новосибирска после обильного снегопада начали лепить котовиков — снеговиков в виде больших котов. Из-за снегопада в городе появились пробки до 10 баллов.