Жители российского города начали лепить котовиков

Жители Новосибирска слепили снеговика в виде кота

Жители Новосибирска начали лепить снеговиков после обильного выпадения снега. Фотографиями поделился Telegram-канал Mash Siberia.

Так, на одном из фото представлен «котовик» — большой снеговик с мордой кота и глазами и усами из веток. Также новосибирцы вылепили животных на стволах деревьев и снеговика-медведя. Опубликованы также фотографии с облепившим ветви деревьев снегом.

Тем временем в городе из-за снегопада появились пробки до 10 баллов. Сообщалось об огромной пробке на проспекте Строителей в новосибирском Академгородке. Местные жители рассказали, что им сложно добраться до аэропорта. Сообщалось также об авариях на дорогах. На выходе из метро образовался каток.

Синоптик Татьяна Позднякова ранее пообещала москвичам «настоящий снег» к концу второй декады ноября.