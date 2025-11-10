Предсказана судьба опального «кошелька» Зеленского

Политолог Безпалько: Тимур Миндич может повторить судьбу Игоря Коломойского

Тимур Миндич, бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, ставший фигурантом уголовного дела о многомиллиардных хищениях на строительстве фортификаций, может разделить судьбу олигарха Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал российский политолог, эксперт по постсоветскому пространству Богдан Безпалько.

По его словам, в преследовании Миндича заинтересованы американские спецслужбы, которые возбудили против него уголовное дело в США. Однако в конечном счете этот вопрос будет зависеть от «аппаратных договоренностей» между Банковой и Белым домом.

«Миндич всегда был теневым игроком украинской политики. Никто не знает наверняка всего объема его активов. Кроме того, он никогда, в отличие от Коломойского, не действовал публично. Соответственно, и избежать наказания ему [также] будет не слишком тяжело», — считает Безпалько.

В понедельник, 10 ноября, сотрудники НАБУ пришли с обыском в квартиру Миндича, в которой, как предполагают следователи, предприниматель мог обсуждать с подельниками коррупционные схемы, связанные со строительством военных фортификаций. Но за несколько часов до визита силовиков бизнесмен сбежал из страны в Израиль.

В прошлом 46-летний бизнесмен был известен своими связями с украинским олигархом Коломойским и долгое время считался его доверенным человеком. Олигарх неоднократно называл бизнесмена своим бывшим зятем, так как Миндич был женихом его дочери, хотя свадьба так и не состоялась.

Как пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, предприниматель нередко выступал посредником между Коломойским и Зеленским в деловых вопросах. Кроме того, как утверждается, Миндич нередко занимался и личными поручениями своего покровителя, начиная от «организации кухни и заканчивая формированием гардероба».