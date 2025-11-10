Бывший СССР
Стало известно местонахождение «кошелька» Зеленского

Экс-депутат Верховной Рады Олейник: Миндич скрывается в Израиле
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» главы страны, сбежал с Украины в Израиль. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Вероятно, там не так комфортно, как в Британии, зато безопасно. Израиль не выдает своих граждан», — порассуждал он, добавив, что обыски у предпринимателя связаны с финансовыми махинациями сына бывшего главы США Роберта Хантера Байдена.

О том, что Миндич сбежал с Украины, сообщалось ранее 10 ноября. Уточнялось, что у него проходят обыски, он может стать фигурантом расследования ФБР, касающегося отмывания средств.

