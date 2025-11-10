Раскрыты необычные предпочтения россиян при приготовлении борща

Life.ru: Россияне добавляют в борщ красную икру и сосиски

Жители российских регионов по-разному готовят борщ, и в некоторых случаях он узнаваем лишь по красному цвету. К такому выводу пришли журналисты Life.ru, которые составили «борщевую карту» страны.

Как выяснили сотрудники СМИ, в Брянской области этот суп могут сварить без капусты, а москвичи используют для его приготовления кабачки, сельдерей, айву, болгарский перец и даже фрикадельки и сосиски.

В Донбассе же популярны варианты с использованием томатного сока или квашеных помидоров. А рыбу, в том числе маленьких жареных карасей, тертое сало и болгарский перец используют для приготовления данного блюда жители Краснодарского края. Что касается Сибири, то вместе с борщом здесь могут подать пельмени или фасоль, а в бульон нередко добавляют уксус, чтобы добавить ему остроты. Жители Сахалинской области в борщ могут добавить красную икру, краба или ракообразных.

