Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:29, 8 ноября 2025Путешествия

Живущий в России американец перечислил поводы поблагодарить страну

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: @english.tyson.texas

Живущий в России американец по имени Тайсон перечислил поводы поблагодарить страну. Он поделился ими в видео, опубликованном на странице @english.tyson.texas в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, блогер начал с того, что Россия научила его любить баню и терпеть жар после мороза. Также американец поблагодарил страну за зиму. Он написал, что в ней есть своя магия — снег, чай и тепло от людей.

Материалы по теме:
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей. Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей.Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
3 января 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

«За чувство юмора, которое помогает пережить любую погоду. За гостеприимство, простоту и настоящие разговоры без лишнего. За атмосферу, где можно быть собой. За то, что показала, что душа — это не просто слово», — написал Тайсон.

По его словам, Россия научила его новому: терпению, уважению и умению радоваться мелочам. Также иностранец отметил и вкусную русскую кухню — борщ и другие необычные для него блюда.

Ранее жительница США приехала в гости к россиянину, сходила в местный магазин и удивилась наличию санкционных товаров на полках. Также американку поразили низкие цены на продукты питания.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на слова Зеленского об ударе по Украине

    Димитров в ДНР попал под угрозу окружения ВС России

    45-летняя певица Слава снялась в купальнике

    В США анонсировали скорое взятие под контроль Красноармейска российскими войсками

    Норвежскую армию заподозрили в связях с «Азовом»

    В Петербурге несовершеннолетнего арестовали по подозрению в помощи террористам

    На Украине сообщили об остановке всех государственных ТЭС

    Китайская команда захотела изменить регламент КХЛ из-за инцидента с иероглифами

    Лавров высказался об объяснениях США на тему ядерных испытаний

    На Украине заявили об уничтожении депо под Полтавой с помощью «Герани»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости