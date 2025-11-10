Из жизни
20:14, 10 ноября 2025Из жизни

Родившаяся без мозга женщина прожила 20 лет вопреки прогнозам врачей

В США женщина без мозга дожила до 20 лет и побила рекорд
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: WHAS11 / Youtube

В США пациентка, родившаяся без мозга, дожила до 20 лет, побила рекорд и удивила врачей. Об этом сообщает People.

Алекс Симпсон из Омахи, штат Небраска, родилась с диагнозом гидранэнцефалия в 2005 году. Этой осенью Симпсон, вопреки прогнозам медиков, отметила 20-летие — первоначально ей прогнозировали не более четырех лет жизни. Родители называют дочь «борцом», а ее жизнь — «чудом», объясняя уникальный случай силой любви и веры.

По словам родных, девушка, хотя и не может видеть и слышать, способна чувствовать присутствие близких и реагировать на их эмоциональное состояние. Статистика показывает, что гидранэнцефалия встречается в одном случае на 5–10 тысяч беременностей и обычно приводит к летальному исходу в первый год жизни.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Китая впала в кому после попытки поправить здоровье с помощью двухчасового прогревания спины под палящим солнцем. Когда родственники обнаружили ее без сознания, было уже слишком поздно — у пациентки диагностировали обширное кровоизлияние в мозг.

