19:26, 10 ноября 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности полного отказа от соли

Биотехнолог Быстров: Полный отказ от соли грозит тромбозом и судорогами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Полный отказ от соли может нанести вред здоровью, предупредил биотехнолог Дмитрий Быстров. Об опасности такого типа питания он поговорил с «Известиями».

По словам эксперта, полный отказ от соли приводит к тому, что в крови повышается уровень гормона ренина, который изучен мало. Однако, как отметил Быстров, этот гормон вызывает сужение и спазмы кровеносных сосудов, что провоцирует образование тромбов, а также увеличивает риск инфаркта.

Биотехнолог добавил, что дефицит натрия может приводить к нарушениям выработки инсулина, который отвечает за нормализацию содержания в крови сахара. Кроме того, недостаток соли может вызывать патологическое повышение активности нервных клеток и окончаний, слабость, судороги и снижение артериального давления.

Биотехнолог также напомнил, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), суточная норма соли для взрослого человека составляет не более пяти граммов.

Ранее диетолог Эльвира Белева предупредила, что некоторые продукты приводят к отекам. Людям с такой проблемой она порекомендовала отказаться от соленых огурцов.

