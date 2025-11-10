Россиянин в прямом эфире транслировал расправу над товарищем

В Омской области осудят мужчину за убийство товарища с трансляцией в сети

В Омской области осудят мужчину за расправу над товарищем с трансляцией в сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Он обвиняется по статье 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, с публичной демонстрацией, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая «Интернет»).

По данным следствия, ночью 14 ноября 2024 года обвиняемый распивал алкогольные напитки с двумя знакомыми в помещении деревообрабатывающего цеха. В ходе возникшего конфликта один из участников застолья начал наносить удары руками и ногами, а также острым предметом третьему знакомому. При этом подсудимый снимал происходящее на телефон и выкладывал в один из Telegram-каналов. Также он принимал участие в избиении и нанес пострадавшему множественные удары ногами по голове.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался спустя две недели, не выходя из комы.

Подсудимый частично признал вину. Мать пострадавшего заявила иск о взыскании миллиона рублей компенсации морального вреда.

Суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей.

