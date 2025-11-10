Россиянин расправился с малолетней падчерицей из-за ее просьбы

В Подмосковье мужчине предъявили обвинение в убийстве 8-летней падчерицы

В Подмосковье мужчине предъявили обвинение за расправу над восьмилетней падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 7 марта 1997 года мужчина находился в квартире со своей восьмилетней падчерицей и после ее просьбы покормить возникла ссора, в ходе которой он расправился с девочкой. Утром следующего дня, чтобы скрыть следы преступления, он спрятал ее в сумку, отвез и закопал в подвале многоэтажного дома. Об исчезновении ребенка сообщила ее родственница, но сразу установить картину произошедшего не удалось.

В октябре этого года в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователь-криминалист установил, что был проведен не весь комплекс следственных действий. После возобновления работы по уголовному делу было установлено местонахождение обвиняемого. Он задержан.

На допросе фигурант рассказал все обстоятельства и указал место, где спрятал тело. Следователи провели очные ставки, допросы и проверку показаний на месте. Назначены необходимые судебные экспертизы.

