Намеренно переехавшего пешехода россиянина приговорили к незначительному сроку

В Красноярске суд приговорил к 2,5 годам наехавшего на пешехода водителя

В Красноярске суд приговорил к двум с половиной годам колонии строгого режима 33-летнего местного жителя, который намеренно переехал 53-летнего пешехода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»). Ранее он уже был судим.

По версии следствия, ночью 2 июня водитель остановил свою машину на проезжей части улицы Партизана Железняка города Красноярска, потому что на дороге был незнакомец, мешавший движению транспортных средств. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого осужденный намеренно наехал на пешехода.

С тяжелыми травмами 53-летний пострадавший был доставлен в больницу, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, не выжил. В прокуратуре региона уточнили, что осужденный сам сообщил о произошедшем по номеру «112».

