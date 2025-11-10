Минобороны России: ВСУ потеряли британский БТР Spartan у котла в Красноармейске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли редкий британский бронетранспортер (БТР) Spartan в районе котла в Красноармейске. Об этом журналистам сообщили представители Министерства обороны России.

Как рассказали в Минобороны, эта единица иностранной техники была подбита близ города Красноармейск — с ее помощью бойцы ВСУ пытались прорвать кольцо окружения вокруг города, двигаясь со стороны населенного пункта Гришино. Кроме этого, российские войска уничтожили около двухсот военнослужащих, а также боевую бронемашину «Казак» и шесть пикапов.

Всего на вооружении ВСУ состоят лишь около тридцати таких бронетранспортеров. Изначально БТР разрабатывался для перевозки бойцов спецотрядов, в частности операторов переносных зенитных ракетных комплексов.

