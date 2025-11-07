Стало известно о попавшем на СВО и давшем бой ВСУ представителе Путина

Военкор Пегов: Полпред Путина в ДФО в ходе СВО вступил в бой с ВСУ под Угледаром

Вице-премьер и полномочный представитель президента России Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев попал в зону проведения специальной военной операции (СВО) и дал бой Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом стало известно из видео российского военного корреспондента Семена Пегова в Telegram.

Как рассказал Пегову сам Трутнев, в бой с ВСУ он вступил в районе Угледара в Донецкой народной республике. В ходе одной из командировок в зону боевых действий полпред попал под обстрел и обстрелял противника из снайперской винтовки. Военкор показал Трутневу видео, где был запечатлен дом, в котором высокопоставленный чиновник оказался под обстрелом, и тот подтвердил Пегову, что действительно принял участие в сражении.

«Я работал из этого дома. С таким же оружием. (Пегов и Трутнев находились на полигоне, где проходили соревнования по снайперской стрельбе. Говоря о "таком же оружии", Трутнев имеет в виду снайперскую винтовку — прим. «Ленты.ру») Под Угледаром (...) Обстреливали нас там не раз и не два», — рассказал Трутнев.

Полпред президента добавил, что ему не хотелось бы бравировать участием в спецоперации, но у него не было ощущения, что он не вернется живым из того боя. Также он добавил, что после того случая привез на СВО дрон, благодаря которому была уничтожена обстреливавшая его позицию бронемашина.

Я вышел на своих друзей в командовании, говорю: "Мужики, а можно БМП утихомирить?" Они мне говорят: "Нет, Юрий Петрович. Если бы был танк, мы бы ударили, а с БМП вы сами там разбирайтесь". Ну, мы, конечно, еще удивились, но разобрались Юрий Трутнев

Ранее сообщалось об уничтожении сыном губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк десятков солдат ВСУ.