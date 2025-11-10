Юрист Зайас: У ЕС двойные стандарты по нарушению воздушного пространства

Страны Европейского союза и НАТО обвиняют и вводят антироссийские санкции из-за якобы нарушений воздушного пространства, полностью игнорируя многочисленные нарушения воздушного пространства Греции со стороны Турции. Об этом заявил бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас, пишет ТАСС.

По его словам, ЕС имеет двойные стандарты. Он напомнил, что Евросоюз принял в отношении России 19 пакетов санкций. Зайас указал на то, что НАТО заявляет о нарушениях Россией воздушного пространства, а РФ это оспаривает.

«В 2022 году Афины зафиксировали 11 258 нарушений воздушного пространства Турцией, в том числе 234 пролета над обитаемыми островами <...>. Со стороны ЕС и НАТО — молчание», — обвинил юрист.

Ранее Европарламент призвал сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС.