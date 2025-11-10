Интернет и СМИ
14:19, 10 ноября 2025

В Совфеде назвали верхушкой айсберга лжи скандал вокруг «Би-би-си»

Джабаров: Отставка Тима Дэйви — лишь верхушка айсберга лжи западных СМИ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Тим Дэйви

Тим Дэйви. Фото: Leon Neal / Getty Images

Отставка гендиректора «Би-би-си» Тима Дэйви является лишь верхушкой айсберга лжи западных СМИ. Так заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал скандал с фальсификацией телеканалом речи президента США Дональда Трампа.

«В голове не укладывается, как можно было настолько неверно изложить материал, тем более касающийся главы государства. Причем многие поверили этой подделке лишь на том основании, что это передает "Би-би-си" — солидное в прошлом издание», — отметил политик.

При этом сенатор подчеркнул, что ситуация с телерадиокорпорацией лишь верхушка лжи и дезинформации западных СМИ. По его мнению, иностранные журналисты нередко используют грязные методы пропаганды, забывая о профессиональной чести. В связи с этим любое громкое заявление следует неоднократно проверять. В качестве примера он привел сообщения о том, что Россия якобы сама организовала подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Дэйви решил уйти в отставку после скандала, возникшего из-за того, что телеканал сфальсифицировал речь Трампа, которую политик произнес в 2021 году. В отставку также подала генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.

О фальсификации речи Трампа в 2021 году в начале ноября сообщила газета The Telegraph со ссылкой на внутренний документ.

