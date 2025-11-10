Интернет и СМИ
Гендиректор «Би-би-си» ушел в отставку после скандала. Вещательную корпорацию обвинили в подделке речи Трампа в 2021 году

Гендиректор «Би-би-си» Дэйви ушел в отставку после скандала с речью Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Генеральный директор британской телерадиокорпорации «Би-би-си» Тим Дэйви принял решение уйти в отставку после скандала, возникшего из-за того, что телеканал сфальсифицировал речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в 2021 году.

Вместе с гендиректором в отставку подала и генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.

Это исключительно мое решение, и я по-прежнему очень благодарен председателю и совету директоров за их неизменную и единогласную поддержку на протяжении всего моего пребывания в должности, в том числе в последние дни

Тим Дэйви гендиректор «Би-би-си»

Он подчеркнул, что новый человек займет его должность не сразу, — будет обеспечен плавный переход к новому управлению в ближайшие месяцы. Дэйви добавил, что «в целом "Би-би-си" работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки», и он как гендиректор должен нести за них полную ответственность.

О фальсификации стало известно в начале ноября

О фальсификации речи Трампа в 2021 году в начале ноября сообщила газета Telegraph со ссылкой на внутренний документ.

«Би-би-си» сфальсифицировала речь Дональда Трампа, создав впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме

Telegraph

Речь идет о программе Panorama в октябре 2024 года, которая «ввела зрителей в заблуждение», показав, как Трамп заявляет сторонникам, что собирается идти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». При этом президент на самом деле сказал, что пойдет с ними, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Газета обвинила телеканал в том, что он склеил кадры начала выступления с тем, что Трамп сказал почти час спустя.

Трамп одобрил решение Тима Дэйви

Трамп выразил свое удовлетворение сообщениями об уходе руководства «Би-би-си». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Высшие руководители «Би-би-си», включая Тима Дэйви, босса, все уходят в отставку или уволены потому что их поймали на «искажении» моей очень хорошей (идеальной!) речи 6 января. Спасибо газете Telegraph за разоблачение этих коррумпированных «журналистов»

Дональд Трамппрезидент США

В 2020 году Трамп отказался признать результаты выборов и победу Джо Байдена. В январе 2021 года его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь помешать утверждению итогов голосования. В отношении Трампа было возбуждено уголовное дело по обвинению в подстрекательстве к мятежу, что грозило ему реальным тюремным сроком. Однако после его победы на выборах 2024 года дела были закрыты.

Дмитриев прокомментировал решение «Би-би-си»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку Дэйви и Тернесс. Чиновник задумался, будет ли новое руководство Би-би-си лучше предыдущего.

«Би-би-си» по-прежнему управляется правительством, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войн, электронные ID и раннее освобождение преступников из тюрем

Кирилл Дмитриевглава РФПИ

Дмитриев допустил, что теперь управляющие корпорацией могут постараться не совершать ошибки при слишком очевидных искажениях действительности.

