Генеральный директор британской телерадиокорпорации «Би-би-си» Тим Дэйви принял решение уйти в отставку после скандала, возникшего из-за того, что телеканал сфальсифицировал речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в 2021 году.
Вместе с гендиректором в отставку подала и генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.
Это исключительно мое решение, и я по-прежнему очень благодарен председателю и совету директоров за их неизменную и единогласную поддержку на протяжении всего моего пребывания в должности, в том числе в последние дни
Он подчеркнул, что новый человек займет его должность не сразу, — будет обеспечен плавный переход к новому управлению в ближайшие месяцы. Дэйви добавил, что «в целом "Би-би-си" работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки», и он как гендиректор должен нести за них полную ответственность.
О фальсификации стало известно в начале ноября
О фальсификации речи Трампа в 2021 году в начале ноября сообщила газета Telegraph со ссылкой на внутренний документ.
«Би-би-си» сфальсифицировала речь Дональда Трампа, создав впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме
Речь идет о программе Panorama в октябре 2024 года, которая «ввела зрителей в заблуждение», показав, как Трамп заявляет сторонникам, что собирается идти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». При этом президент на самом деле сказал, что пойдет с ними, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».
Газета обвинила телеканал в том, что он склеил кадры начала выступления с тем, что Трамп сказал почти час спустя.
Трамп одобрил решение Тима Дэйви
Трамп выразил свое удовлетворение сообщениями об уходе руководства «Би-би-си». Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Высшие руководители «Би-би-си», включая Тима Дэйви, босса, все уходят в отставку или уволены потому что их поймали на «искажении» моей очень хорошей (идеальной!) речи 6 января. Спасибо газете Telegraph за разоблачение этих коррумпированных «журналистов»
В 2020 году Трамп отказался признать результаты выборов и победу Джо Байдена. В январе 2021 года его сторонники штурмовали Капитолий, пытаясь помешать утверждению итогов голосования. В отношении Трампа было возбуждено уголовное дело по обвинению в подстрекательстве к мятежу, что грозило ему реальным тюремным сроком. Однако после его победы на выборах 2024 года дела были закрыты.
Дмитриев прокомментировал решение «Би-би-си»
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку Дэйви и Тернесс. Чиновник задумался, будет ли новое руководство Би-би-си лучше предыдущего.
«Би-би-си» по-прежнему управляется правительством, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войн, электронные ID и раннее освобождение преступников из тюрем
Дмитриев допустил, что теперь управляющие корпорацией могут постараться не совершать ошибки при слишком очевидных искажениях действительности.