00:42, 10 ноября 2025

Трамп оценил отставку руководства Би-би-си

Трамп обвинил Би-би-си в попытке повлиять на выборы президента США в 2024 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил журналистов британской вещательной корпорации Би-би-си в попытке повлиять на результаты выборов главы государства, прошедших в стране в 2024 году. Об этом он написал в Truth Social.

Трамп оценил отставку руководства Би-би-си и подчеркнул, что ключевые люди ушли из компании. Он также поблагодарил газету The Telegraph за разоблачение сотрудников корпорации.

«Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. В дополнение ко всему прочему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Как это ужасно для демократии», — подчеркнул он.

Ранее гендиректор британской телерадиокорпорации Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку после скандала с фальсификацией интервью Трампа в 2021 году. Вместе с ним покинула свой пост генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.

