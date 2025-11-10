Трамп обвинил Би-би-си в попытке повлиять на выборы президента США в 2024 году

Президент США Дональд Трамп обвинил журналистов британской вещательной корпорации Би-би-си в попытке повлиять на результаты выборов главы государства, прошедших в стране в 2024 году. Об этом он написал в Truth Social.

Трамп оценил отставку руководства Би-би-си и подчеркнул, что ключевые люди ушли из компании. Он также поблагодарил газету The Telegraph за разоблачение сотрудников корпорации.

«Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. В дополнение ко всему прочему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Как это ужасно для демократии», — подчеркнул он.

Ранее гендиректор британской телерадиокорпорации Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку после скандала с фальсификацией интервью Трампа в 2021 году. Вместе с ним покинула свой пост генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.