Гендиректор британского СМИ подал в отставку после скандала с интервью Трампа

Гендиректор Би-би-си Дэйви ушел в отставку после скандала с интервью Трампа

Генеральный директор британской телерадиокорпорации Би-би-си Тим Дэйви принял решение уйти в отставку после скандала, возникшего из-за того, что телеканал сфальсифицировал речь американского президента Дональда Трампа, которую он произнес в 2021 году. Об этом сообщила сама корпорация.

Вместе с гендиректором в отставку подала и генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс. «Это исключительно мое решение, и я по-прежнему очень благодарен председателю и совету директоров за их неизменную и единогласную поддержку на протяжении всего моего пребывания в должности, в том числе в последние дни», — говорится в заявлении Дэйви.

Он подчеркнул, что новый человек займет его должность не сразу, — будет обеспечен плавный переход к новому управлению в ближайшие месяцы. Дэйви добавил, что «в целом Би-би-си работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки», и он как гендиректор должен нести за них полную ответственность.

В начале ноября газета The Telegraph узнала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа, создав впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме.