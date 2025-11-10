Мир
В России прокомментировали отставку руководства Би-би-си

Дмитриев допустил, что новое руководство Би-би-си окажется не лучше старого
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку гендиректора британской телерадиокорпорации Би-би-си Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тернесс. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев задумался, будет ли новое руководство Би-би-си лучше предыдущего. «Би-би-си по-прежнему управляется правительством, которое продвигает массовую миграцию, разжигание войн, электронные ID и раннее освобождение преступников из тюрем», — напомнил он.

Глава РФПИ допустил, что теперь управляющие корпорацией могут постараться не совершать ошибки при слишком очевидных искажениях действительности.

Ранее Дэйви ушел в отставку после скандала с фальсификацией интервью президента США Дональда Трампа в 2021 году. Вместе с ним покинула свой пост генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.

