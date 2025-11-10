Задержание собиравшего личные данные о военных москвича попало на видео

ФСБ показала видео задержания москвича, собиравшего данные о ВС РФ для Украины

Задержание ФСБ 45-летнего москвича, собиравшего данные о российских военных для Украины, попало на видео. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах мужчину выводят из служебного авто и ведут на допрос. Ему зачитывают обвинение. Кроме того, показана переписка, которую москвич вел с кураторами из Украины.

По данным ведомства, задержанный связался с представителями спецслужб Украины и запрещенной в России украинской террористической организации. По их заданию он собирал информацию о местах жительства, автомобилях и передвижениях военных. Кроме того, мужчине поручили совершить диверсию на железнодорожной станции. Он планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях против России.