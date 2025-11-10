Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 10 ноября 2025Силовые структуры

Задержание собиравшего личные данные о военных москвича попало на видео

ФСБ показала видео задержания москвича, собиравшего данные о ВС РФ для Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание ФСБ 45-летнего москвича, собиравшего данные о российских военных для Украины, попало на видео. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах мужчину выводят из служебного авто и ведут на допрос. Ему зачитывают обвинение. Кроме того, показана переписка, которую москвич вел с кураторами из Украины.

По данным ведомства, задержанный связался с представителями спецслужб Украины и запрещенной в России украинской террористической организации. По их заданию он собирал информацию о местах жительства, автомобилях и передвижениях военных. Кроме того, мужчине поручили совершить диверсию на железнодорожной станции. Он планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовать в боевых действиях против России.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина будет бороться». Залужный высказался о капитуляции Киева и призвал тщательнее обучать переговорщиков

    Названо условие отправки европейских войск на Украину

    Алаудинов ответил на обвинения спецназа «Ахмат» в «тиктокерстве»

    Зеленский раскрыл роль британского короля в примирении с Трампом

    Стало известно о наступлении ВС России на востоке Купянска

    Сиденья пассажиров лучшей в мире авиакомпании намокли в небе

    Иностранный лидер совершит исторический визит в Белый дом

    Уличную певицу Наоко задержали после третьего ареста в российском регионе

    После угроз убийством Ларисе Долиной возбудили дело

    Собчак заметили в украшении за 16 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости