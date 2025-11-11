Модель развелась со знаменитым спортсменом из-за его огромного пениса

Модель из США Калил назвала причиной развода с мужем физиологические особенности

Блогерша и модель из США Хейли Калил шокировала поклонников откровенным признанием о причине, по которой она развелась со знаменитым игроком в американский футбол Мэттом Калилом. Об этом сообщает Page Six.

По словам 33-летней модели, решающим фактором для разрыва с мужем, с которым она состояла в браке с 2015 по 2022 год, стали его физиологические особенности. Калил пояснила, что из-за его огромного пениса интимная жизнь была невыносимой. Пара обращалась к терапевтам и врачам, но из-за физиологической особенности спортсмена проблема оказалась нерешаемой.

Мэтт Калил, ранее игравший за команду NFL (Национальная футбольная лига) «Миннесота Вайкингс», не комментировал заявления бывшей жены. После развода спортсмен женился на модели Кейлани Асмус, которая в 2024 году родила ему сына. Сама Хейли, ранее снимавшаяся для Sports Illustrated Swimsuit, назвала свою жизненную ситуацию комедией, отметив, что столь крупные размеры встречаются лишь «у 0,01 процента мужин».

Ранее 41-летний Мэтт Барр из Великобритании, которого считают обладателем самого большого пениса в мире, рассказал о своей низкой самооценке. По словам Барра, его вес и возраст — его главные комплексы, с которыми он борется.