Кушанашвили раскрыл самое страшное воспоминание во время лечения от рака

Кушанашвили рассказал о невыносимой боли во время лечения от рака в больнице

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с раком, раскрыл самое страшное воспоминание, связанное с лечением от онкологического заболевания в больнице. Об этом он рассказал в проекте «Федос» на YouTube.

По словам Кушанашвили, однажды ночью в больнице он неудачно повернулся и случайно вывел из строя конструкцию, которая подавала в его организм определенные медикаменты. После этого журналист испытал невыносимую боль.

«Я думал, я не продержусь. Эта боль пронзила все мое существо. Я не думал, что так бывает больно. Эта боль, ее не выдержит никто. Все болит, у тебя внутри будто зажгли факел. У тебя горит все», — описал он свои ощущения. Кушанашвили добавил, что несколько часов ждал врача, который должен был починить выведенную из строя конструкцию.

Ведущий назвал тот день худшим за все время лечения от рака. По словам Кушанашвили, он испытывал сильную беспомощность, а также стыд из-за реакции своего организма на произошедшее.

О том, что у Кушанашвили диагностировали рак, стало известно в июне 2024 года. Злокачественную опухоль обнаружили в брюшной полости. В октябре 2024 года телеведущему удалили опухоль. Также он прошел курс химиотерапии.