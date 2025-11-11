Переговоры об угоне российского истребителя попали на видео

ФСБ опубликовала запись беседы с подготовкой угона истребителя МиГ-31

На видео попали переговоры о подготовке угона российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым «Кинжалом», который организовало Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Запись «Ленте.ру» предоставили в Центре общественных связей ФСБ России.

На кадрах виден истребитель, который планировали угнать. Далее мужчина, представившийся журналистом из Bellingcat (признана в РФ СМИ-иноагентом и включена в список нежелательных организаций) разговаривает с одним из пилотов. Он отправляет ему видео со стопкой денег и запиской «Приезжай, мы тебя ждем».

О неудачной попытке угона МиГ-31 стало известно во вторник, 11 ноября. По версии следствия, сотрудники ГУР Украины вышли на двух российских летчиков осенью 2024 года — за угон самолета они пообещали пилотам гражданство европейской страны и три миллиона долларов.