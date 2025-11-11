Путешествия
14:24, 11 ноября 2025Путешествия

Российские туристы массово устремились в три страны в 2025 году

РСТ: Турция, Египет и ОАЭ стали лидерами по росту турпотока из России
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Pascal Deloche / Godong / Globallookpress.com

В 2025 году россияне массово устремились на отдых в три страны, а также начали интересоваться еще тремя актуальными направлениями. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Лидерами по росту турпотока стали Турция, Египет и ОАЭ. А по динамике спроса у туристов на первых местах оказались Индонезия, Вьетнам и Тунис. Также заметно увеличилась востребованность отпуска в Китае — за девять месяцев количество поездок в страну выросло на 35 процентов в сравнении с 2024 годом.

При этом эксперты отметили, что у россиян падает спрос на поездки в Таиланд, Кубу, Шри-Ланку, Катар, Индию, Израиль и Таджикистан. Причиной низкого интереса стали конфликты на Ближнем Востоке и увеличение стоимости проживания в отелях. Всего на данный момент из России совершено 24 миллиона поездок, 10 миллионов из которых выполнены с целью туризма.

Ранее были названы любимые страны россиян для длинного отпуска. Лидером списка стал Дуонг-Донг на острове Фукуок во Вьетнаме.

