Трамп похвастался одним достижением по Украине

Трамп: Конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему конфликт на Украине больше не грозит обернуться мировой войной. Своим достижением он похвастался в ходе выступления в Белом доме.

«Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой. Этого не произойдет», — сказал он.

Глава государства также отметил, что США перестали бесплатно передавать Киеву оружие. «Теперь нам платят через НАТО», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США сделал новый прогноз о сроках завершения конфликта на Украине. «Думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем», — сказал он.

