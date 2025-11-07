Мир
Трамп сделал новый прогноз о сроках завершения конфликта на Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится в недалеком будущем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства полагает, что боевые действия закончатся в недалеком будущем. Он отметил, что «иногда приходится сражаться чуть дольше», но выразил уверенность, что конфликт будет урегулирован.

«Думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер в интервью телеканалу CBS заявил, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине за пару месяцев. Он также подчеркивал, что для его терпения в вопросе темпа урегулирования конфликта «нет последней капли».

