Женщина шесть лет выбирала в лотерее одно и то же число и выиграла 12,5 миллиона рублей

В США женщина шесть лет выбирала в лотерее одно и то же число и сорвала джекпот
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Romano Calabrese / Shutterstock / Fotodom

Жительница штата Северная Каролина, США, сорвала джекпот спустя шесть лет неудач в лотереях. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала, что в прошлом сыграла в лотерею с одной числовой комбинацией и с тех пор всегда выбирала только ее, следуя совету сестры. «Она сказала мне, что однажды я выиграю», — объяснила победительница. Сестра оказалась права.

Американке удалось выиграть в лотерее 154 тысячи долларов (12,5 миллиона рублей). «Я плакала в гостиной», — вспомнила свои эмоции от победы она. Счастливица призналась, что потратит призовые деньги на оплату счетов.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вашингтон выиграла в лотерею благодаря числу, которое несколько дней подряд преследовало ее всюду. Она решила потратить выигрыш на ремонт.

