Женщина шесть лет выбирала в лотерее одно и то же число и выиграла 12,5 миллиона рублей

Жительница штата Северная Каролина, США, сорвала джекпот спустя шесть лет неудач в лотереях. Об этом пишет UPI.

Женщина рассказала, что в прошлом сыграла в лотерею с одной числовой комбинацией и с тех пор всегда выбирала только ее, следуя совету сестры. «Она сказала мне, что однажды я выиграю», — объяснила победительница. Сестра оказалась права.

Американке удалось выиграть в лотерее 154 тысячи долларов (12,5 миллиона рублей). «Я плакала в гостиной», — вспомнила свои эмоции от победы она. Счастливица призналась, что потратит призовые деньги на оплату счетов.

