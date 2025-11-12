Бывший СССР
07:22, 12 ноября 2025Бывший СССР

Боец рассказал о роли иностранных наемников ВСУ в боях за Сладкое

Боец Фаза заявил, что в Сладком основное сопротивление оказывали наемники ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Основное сопротивление российским военным в ходе боев за село Сладкое в Запорожской области оказывали иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным Фаза.

Боец уточнил, что мобилизованные украинские военнослужащие сбегали с позиций, оголяя фронт.

О переходе Сладкого под контроль Российской армии сообщалось 10 ноября. За те сутки в зоне ответственности группировки «Восток» противник потерял более 235 человек, 2 боевые бронемашины, 14 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.

