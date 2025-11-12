Депутат Рады отправил Зеленского и его друзей на место у параши

Президент Украины Владимир Зеленский и его друзья похищали миллиарды долларов, пока в республике продолжался масштабный конфликт. В краже главу государства обвинил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«В криминале есть понятие — "ссучился". Вот эти все люди — суки, место которых возле параши», — написал он.

Депутат отметил, что считает циничными действия украинского лидера. По его словам, пока Украина теряла людей, глава государства вместе с друзьями воровал деньги и «носил их в сумках».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. В ней также оказались замешаны министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.