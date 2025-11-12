Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:00, 12 ноября 2025Бывший СССР

Депутат Рады отправил Зеленского и его друзей на место у параши

Депутат Рады Гончаренко обвинил Зеленского и его друзей в краже
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский и его друзья похищали миллиарды долларов, пока в республике продолжался масштабный конфликт. В краже главу государства обвинил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«В криминале есть понятие — "ссучился". Вот эти все люди — суки, место которых возле параши», — написал он.

Депутат отметил, что считает циничными действия украинского лидера. По его словам, пока Украина теряла людей, глава государства вместе с друзьями воровал деньги и «носил их в сумках».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. В ней также оказались замешаны министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поймать их за руку на месте сложно». Водители легковушек стали получать из-за дальнобойщиков штрафы на сотни тысяч рублей

    Лепсу порекомендовали отказаться от близости с 19-летней невестой

    Названа дата предстоящего зарубежного визита Путина

    Малышева раскрыла один личный запрет на всю жизнь

    Россиянин попал под следствие после сообщений в интернете

    Подозрительную купюру заметили в Красногорске задолго до ЧП с ребенком

    В США стали отменять распродажи «черной пятницы» из-за пошлин Трампа

    Россия ответила на решение Австралии не возвращать землю под посольство

    На Западе рассказали о проблеме Зеленского из-за успехов России

    На Западе рассказали о связи Су-57 с ПАК ДА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости