Концерты Канье Уэста начали отменять из-за «пропаганды нацизма»

Мэр Сан-Паулу Нунес запретил концерты Канье Уэста из-за его заявлений о нацизме
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Randall Hill / Reuters

Мэр города Сан-Паулу в Бразилии Рикарду Нунес распорядиося отменить выступление американского рэпера Канье Уэста на муниципальных площадках. Запрет он мотивировал радикальными заявлениями артиста, которые, считает гглава города, пропогандируют нацизм, пишет Brasil247.

«Ни в одном из общественных учреждений, находящихся в ведении городской администрации, не будет выступлений от людей, которые популяризируют нацизм. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные мероприятия в Сан-Паулу», — сказал мэр.

Организаторы концерта уже поставлены в известность о распоряжении и о том, что место проведения концерта будет изменено. Речь о выступлении Канье Уеста, которое планировалось 29 ноября.

Ранее рэпер извинился перед еврейским народом за свои антисемитские высказывания. Он пояснил, что его слова в адрес евреев, а также поддержка нацизма были вызваны различными проблемами, в том числе биполярным расстройством.

