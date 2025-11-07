Канье Уэст извинился перед евреями за свои слова

Канье Уэст в беседе с раввином извинился перед еврейским народом

Популярный американский рэпер Канье Уэст, который сейчас выступает под псевдонимом Йе, встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто, и в беседе с ним извинился перед еврейским народом за свои антисемитские высказывания. Об этом музыкант сообщил в соцсети X, приложив сообщение раввина.

«Йе выразил глубокое раскаяние в своих прошлых высказываниях относительно еврейского народа», — говорится в сообщении. Уточняется, что Пинто ободрил музыканта словами Торы, а также похвалил его стремление к истине.

Сам Уэст пояснил, что все его антисемитские высказывания, а также поддержка нацизма были вызваны различными проблемами, в том числе биполярным расстройством, из-за которого его идеи «доходили до крайности».

Летом 2025 года бывшая ассистентка американского рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в изнасиловании.