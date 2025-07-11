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12:13, 11 июля 2025Культура

Канье Уэста обвинили в изнасиловании

Экс-помощница рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в изнасиловании
Ольга Коровина

Фото: Matt Winkelmeyer / GettyImages

Бывшая ассистентка американского рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в изнасиловании. Об этом пишет Variety.

Девушка уже подавала на музыканта в суд в июне 2024 года за неправомерное увольнение и сексуальные домогательства. Теперь она дополнила свой иск обвинениями в принуждении к сексу и выполнению эротических фантазий Уэста. По словам Лорен, взамен рэпер давал ей ложные обещания о продвижении по карьерной лестнице.

В частности Пишотта утверждает, что Канье присылал ей откровенные фото и требовал отправлять такие же снимки в ответ, заставлял ее носить облегающую одежду, трогал ее без согласия. Также он якобы предлагал одному из знакомых провести ночь с экс-ассистенткой и заставлял ее наблюдать за своим половым актом с другой женщиной.

Отмечается, что представители Уэста пока не комментировали новые обвинения.

Ранее сообщалось, что Канье заплатил жене, австралийскому дизайнеру Бьянке Цензори за прогулку по Нью-Йорку в бикини из конфет.

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