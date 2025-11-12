Ространснадзор начал штрафовать владельцев легковых автомобилей на сотни тысяч рублей. Такая ситуация сложилась из-за грузовых машин, водители которых используют дубликат чужих номерных знаков при прохождении весового контроля.
Дублирование номеров — это повторение реальных регистрационных знаков с другого автомобиля из других регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК)
После получения нужного документа они снимают подложные номера и продолжают путь со своими, а водители легковушек получают штрафы до 600 тысяч рублей за перевес в несколько тонн и превышение габаритов.
Одним из пострадавших оказался владелец легкового авто в Омске, на чье имя был выписан штраф для шестиосного автопоезда высотой 4,79 метра. Чтобы добиться справедливости, россиянину пришлось обратиться в суд, который отменил постановление о штрафе.
Системы контроля не могут раскрыть нарушителя на месте
Камера АПВГК считывает номерной знак, установленный на грузовике, но система не в состоянии распознать в нем подложный номер, который к тому же числится в базе ГАИ за легковым автомобилем, а не за 40-тонной фурой. Об этом заявил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.
За 2024-2025 годы случаи дублирования чужих номеров среди дальнобойщиков заметно увеличились. При этом поймать нарушителя прямо во время прохождения почти невозможно.
Поймать их за руку на месте сложно, так как Ространснадзор и МВД не часто контролируют процесс прохождения АПВГК, эти пункты работают в автоматическом режиме
Причиной подобных действий со стороны водителей фур послужила экономика грузовых перевозок, пояснил коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев. По его словам, зачастую перевес при перевозке сыпучих или строительных грузов помогает дальнобойщикам заработать больше денег, однако за это полагаются крупные штрафы. В итоге они стали пробовать проходить контрольный пункт с чужими номерами, подставляя других водителей, но оставаясь при этом в плюсе.
Водителей предупредили о штрафах за езду с номерами без российского флага
Езда с номерами без российского флага может вылиться для автовладельцев в штраф. Об этом говорится в принятом в 2025 году ГОСТе «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».
В документе уточняется, что в правом нижнем углу на всех номерах российских автомобилей должен присутствовать российский триколор. Если флага на месте не окажется, владелец авто рискует получить штраф в размере 500 рублей за «управление транспортным средством с нестандартными номерами».
При этом в ГОСТе подчеркивается, что новые правила коснутся лишь тех машин, которые были зарегистрированы после 1 января 2025 года.