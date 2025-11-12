«Поймать их за руку на месте сложно». Водители легковушек стали получать из-за дальнобойщиков штрафы на сотни тысяч рублей

Ространснадзор начал штрафовать владельцев легковых автомобилей на сотни тысяч рублей. Такая ситуация сложилась из-за грузовых машин, водители которых используют дубликат чужих номерных знаков при прохождении весового контроля.

Дублирование номеров — это повторение реальных регистрационных знаков с другого автомобиля из других регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК) Александр Шумский адвокат, руководитель экспертного центра «Пробок.нет»

После получения нужного документа они снимают подложные номера и продолжают путь со своими, а водители легковушек получают штрафы до 600 тысяч рублей за перевес в несколько тонн и превышение габаритов.

Одним из пострадавших оказался владелец легкового авто в Омске, на чье имя был выписан штраф для шестиосного автопоезда высотой 4,79 метра. Чтобы добиться справедливости, россиянину пришлось обратиться в суд, который отменил постановление о штрафе.

Системы контроля не могут раскрыть нарушителя на месте

Камера АПВГК считывает номерной знак, установленный на грузовике, но система не в состоянии распознать в нем подложный номер, который к тому же числится в базе ГАИ за легковым автомобилем, а не за 40-тонной фурой. Об этом заявил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов.

За 2024-2025 годы случаи дублирования чужих номеров среди дальнобойщиков заметно увеличились. При этом поймать нарушителя прямо во время прохождения почти невозможно.

Поймать их за руку на месте сложно, так как Ространснадзор и МВД не часто контролируют процесс прохождения АПВГК, эти пункты работают в автоматическом режиме Владимир Матягин президент ассоциации «Грузавтотранс»

Причиной подобных действий со стороны водителей фур послужила экономика грузовых перевозок, пояснил коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев. По его словам, зачастую перевес при перевозке сыпучих или строительных грузов помогает дальнобойщикам заработать больше денег, однако за это полагаются крупные штрафы. В итоге они стали пробовать проходить контрольный пункт с чужими номерами, подставляя других водителей, но оставаясь при этом в плюсе.

Водителей предупредили о штрафах за езду с номерами без российского флага

Езда с номерами без российского флага может вылиться для автовладельцев в штраф. Об этом говорится в принятом в 2025 году ГОСТе «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

В документе уточняется, что в правом нижнем углу на всех номерах российских автомобилей должен присутствовать российский триколор. Если флага на месте не окажется, владелец авто рискует получить штраф в размере 500 рублей за «управление транспортным средством с нестандартными номерами».

При этом в ГОСТе подчеркивается, что новые правила коснутся лишь тех машин, которые были зарегистрированы после 1 января 2025 года.