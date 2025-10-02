На дорогах России с 2026 года появятся новые знаки. Какие изменения ждут водителей?

Депутат Федяев: В 2026 году в России появятся новые дорожные знаки

В России в 2026 году появятся несколько новых дорожных знаков. Нововведения вступят в силу с 1 января. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней», — заявил он.

Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия», который будет располагаться там, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак. Кроме того, на проезжей части появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который поможет повысить комфорт в процессе пути, и «Глухие пешеходы».

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Изменения коснутся и парковочных мест вдоль края дороги

Если раньше размеры одного парковочного места составляли 2,5 на 6,5 метра, то в 2026 году его размер будет 2,25 на 6,5 метра — то есть ширина разметки станет на 25 сантиметров уже. Это поможет оптимизировать дорожное пространство, пояснил Федяев.

«В основе этих поправок — большая работа, специалисты искали возможность снизить визуальный шум на дорогах более трех лет, а история некоторых новых знаков еще больше», — пояснил Федяев.

Поправки вносятся в государственный стандарт «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ранее они были утверждены Росстандартом.

Ранее россиянам рассказали об ужесточении наказания за тонировку

Как стало известно в конце сентября, десятки тысяч автомобилистов ждут новые штрафы за тонировку. Под поправки, ужесточающие контроль за тонировкой автомобилей в России, попадут десятки тысяч машин с иностранными номерами. Об этом предупредил председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Так эксперт прокомментировал законопроект, который был подготовлен кабмином и направлен в Госдуму. Кто еще недавно хотел ездить под камерами и не платить штрафы, сейчас будет вынужден сдирать незаконную пленку. «Перед правилами все равны», — добавил Корнеев.

По его словам, работа по устранению подобных упущений ведется на регулярной основе, поэтому затыкать такие лазейки в законах приходится постоянно.

В России предложили новые санкции против водителей машин с иностранными номерами

В августе сообщалось, что МВД России разработало законопроект, согласно которому срок уплаты штрафов за иностранный номер на машине должен сократиться.

Сейчас штраф нужно оплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу. При этом собственники могут уехать в другую страну и не выплатить штраф. Именно из-за этого появилась инициатива, согласно которой административный штраф за правонарушение такого рода нужно уплатить за сутки.

«Реализация этого предложения будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания», — подчеркнули в министерстве. Сейчас законопроект проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.