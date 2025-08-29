Силовые структуры
17:51, 29 августа 2025Силовые структуры

В России предложили новые санкции против водителей машин с иностранными номерами

МВД выступило за сокращение срока уплаты штрафов за иностранный номер на машине
Варвара Митина (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

МВД России разработало законопроект, согласно которому срок уплаты штрафов за иностранный номер на машине должен сократиться. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Сейчас штраф нужно оплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу. При этом собственники могут уехать в другую страну и не выплатить штраф. Именно из-за этого появилась инициатива, согласно которой административный штраф за правонарушение такого рода нужно уплатить за сутки.

«Реализация этого предложения будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания», — подчеркнули в министерстве.

Сейчас законопроект проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

Ранее в Екатеринбурге суд назначил административный арест двоим местным жителям за тонировку, которая не соответствовала ГОСТ.

    Все новости