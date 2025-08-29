В России предложили новые санкции против водителей машин с иностранными номерами

МВД выступило за сокращение срока уплаты штрафов за иностранный номер на машине

МВД России разработало законопроект, согласно которому срок уплаты штрафов за иностранный номер на машине должен сократиться. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Сейчас штраф нужно оплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу. При этом собственники могут уехать в другую страну и не выплатить штраф. Именно из-за этого появилась инициатива, согласно которой административный штраф за правонарушение такого рода нужно уплатить за сутки.

«Реализация этого предложения будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания», — подчеркнули в министерстве.

Сейчас законопроект проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.

Ранее в Екатеринбурге суд назначил административный арест двоим местным жителям за тонировку, которая не соответствовала ГОСТ.