В России предложили новые санкции против водителей машин с иностранными номерами

МВД России разработало законопроект, согласно которому срок уплаты штрафов за иностранный номер на машине должен сократиться. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.
Сейчас штраф нужно оплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу. При этом собственники могут уехать в другую страну и не выплатить штраф. Именно из-за этого появилась инициатива, согласно которой административный штраф за правонарушение такого рода нужно уплатить за сутки.
«Реализация этого предложения будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания», — подчеркнули в министерстве.
Сейчас законопроект проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов.
Ранее в Екатеринбурге суд назначил административный арест двоим местным жителям за тонировку, которая не соответствовала ГОСТ.